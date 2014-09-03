У Дніпропетровську може з'явитися маркування на російських товарах

Дніпропетровська міська рада ухвалила рішення рекомендувати супермаркетам здійснювати маркування російських товарів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Дніпропетровська міськрада ухвалила на сесії в середу, 3 вересня.

Зокрема, установам торгівлі рекомендовано провести маркування товарів російського походження позначкою «Товари з Російської Федерації» або з окремим нанесенням зображення прапора Росії на цінники.

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Маркуванню підлягають товари вироблені, розфасовані, зібрані, вирощені, надруковані на території Російської Федерації, або товар, виробником якого є суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа або юридична особа РФ.

Метою цього рішення, за словами депутатів, є інформування населення та підтримка українського виробника з урахуванням суспільно-політичної ситуації в Україні.