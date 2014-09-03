У Дніпропетровську може з'явитися маркування на російських товарах
Маркуванню підлягають товари вироблені, розфасовані, зібрані, вирощені, надруковані на території Російської Федерації.
Дніпропетровська міська рада ухвалила рішення рекомендувати супермаркетам здійснювати маркування російських товарів.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Дніпропетровська міськрада ухвалила на сесії в середу, 3 вересня.
Зокрема, установам торгівлі рекомендовано провести маркування товарів російського походження позначкою «Товари з Російської Федерації» або з окремим нанесенням зображення прапора Росії на цінники.
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Маркуванню підлягають товари вироблені, розфасовані, зібрані, вирощені, надруковані на території Російської Федерації, або товар, виробником якого є суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа або юридична особа РФ.
Метою цього рішення, за словами депутатів, є інформування населення та підтримка українського виробника з урахуванням суспільно-політичної ситуації в Україні.