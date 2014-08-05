На Сумщині третина магазинів маркують або не продають товари, вироблені в Росії – ОДА



Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, про це йшлося у ході апаратної наради, яку провів сьогодні голова ОДА Володимир Шульга.

«Ми повинні дати можливість людям зробити вибір: купувати російські товари і тим самим фінансувати армію агресора, або ж навпаки – підтримати вітчизняного товаровиробника, тим самим зміцнюючи економіку України. Сьогодні вже недостатньо виокремити російські товари з емблемою матрьошки. Нині потрібно провести широку інформаційну кампанію «Купуй українське – підтримай своїх», – наголосив Шульга.

Голова ОДА висловив невдоволення формальним ставленням до акції керівників деяких районів та міст області. «Тоді, як наші хлопці гинуть за єдність України, дехто формально ставиться до своєї роботи, а подекуди просто намагається відсидітися. Це не пройде», – наголосив Шульга.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня т.в.о. голови ОДА - керівник апарату ОДА Іван Боршоша підписав доручення про виокремлення товарів РФ у торговельних мережах Сумської області та запровадження їхнього спеціального маркування.