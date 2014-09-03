У Києві розпочався тиждень українського кіно на підтримку режисера Сенцова



Про це УНІАН повідомили в прес-службі 1+1.

«Сьогодні ведуча ТСН Марічка Падалко відкрила тиждень українського кіно на підтримку режисера Олега Сенцова, якого вже кілька місяців тримають за ґратами в Росії. Кошти, виручені від продажу квитків, будуть передані родині Сенцова, яка дуже потребує підтримки», - йдеться в повідомленні.

Тиждень українського кіно стартував у середу, 3 вересня, в київському кінотеатрі «Кінопанорама» та триватиме до 9 вересня.

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«Всі зібрані гроші за перегляд фільмів підуть на підтримку родини кінорежисера, яка витрачає чималі кошти, захищаючи нашого в`язня у Росії, у тому числі на різні експертизи. Олег обов`язково буде вільним! Україна його не полишить», - сказала Падалко.

Тиждень українського кіно розпочався фільмом Олега Сенцова «Гамер». А всього протягом тижня покажуть вісім українських фільмів, які є учасниками міжнародних кінофестивалів останніх років. Зокрема у програмі фестивалю є відомі стрічки «Хайтарма», «Іван Сила», «Молитва за гетьмана Мазепу» тощо.

На відкриття тижня українського кіно прийшли режисери Ахтем Сеітаблаєв, Олесь Санін, Любомир Кобильчук, гендиректор міжнародного кінофестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі, міністр культури Євген Ніщук, посол з особливих доручень МЗС Дмитро Кулеба, голова Держагентства з питань кіно Пилип Іллєнко.

Нагадаємо, режисера Олега Сенцова затримали в травні у Криму після акції протесту і звинуватили у підготовці терактів. Нині він перебуває у СІЗО Лєфортівської в’язниці в Москві.

Звільнити українського режисера неодноразово вимагали представники української, європейської та російської кіноспільноти. Проте російська влада продовжує тримати Сенцова у в’язниці.

На підтримку Олега Сенцова канал «1+1» створив сайт savegoodguys.1plus1.ua.