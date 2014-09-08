У Донецьку припинилися обстріли, ніч минула спокійно - міськрада
12:12, 08 вересня 2014Суспільство
0 0
Громадський транспорт працює в штатному режимі.
REUTERS
Станом на 9.30 в Донецьку тихо. Ніч з 7 на 8 вересня минула спокійно.
Про це повідомляється на сайті міської ради Донецька.
Працюють комунальні служби, забезпечуючи життєдіяльність міста.
Читайте такожДонецьк вночі бойовики обстріляли з артилерії - очевидці (відео)
"Сьогодні о 7 годині 25 хвилин у зв'язку з аварією на живильної підстанції ХБК відбулося автоматичне відключення 31 трансформаторної підстанції у Кіровському районі. Бригади енергетиків вже розпочали ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.
У міськраді зазначили, що громадський транспорт працює у штатному режимі: 8 вересня на маршрути вийшли 40 трамваїв, 70 тролейбусів та 17 автобусів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter