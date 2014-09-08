У Донецьку припинилися обстріли, ніч минула спокійно - міськрада

Станом на 9.30 в Донецьку тихо. Ніч з 7 на 8 вересня минула спокійно.

Про це повідомляється на сайті міської ради Донецька.

Працюють комунальні служби, забезпечуючи життєдіяльність міста.

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"Сьогодні о 7 годині 25 хвилин у зв'язку з аварією на живильної підстанції ХБК відбулося автоматичне відключення 31 трансформаторної підстанції у Кіровському районі. Бригади енергетиків вже розпочали ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що громадський транспорт працює у штатному режимі: 8 вересня на маршрути вийшли 40 трамваїв, 70 тролейбусів та 17 автобусів.