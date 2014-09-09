З окупованого Криму до інших регіонів переселилися понад 17 тисяч осіб

Загальна кількість громадян України, переселених з Автономної Республіки Крим та Севастополя до інших регіонів, становить 17 тис. 308 осіб, а з району проведення АТО - 234 тис. 588 осіб.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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"Всього тимчасово розміщено 251 тис. 896 осіб, у тому числі 80 тис. 828 дітей, 34 тис. 214 інвалідів та осіб похилого віку. За добу – 551 особа, у тому числі 179 дітей, 69 інвалідів та осіб похилого віку", - йдеться в повідомленні.

З урахуванням тимчасово переміщених у межах Луганської області (за повідомленням голови Луганської ОДА - 19 тис. 815 осіб) загальна кількість внутрішньо переміщених осіб становить 271 тис. 711 осіб.