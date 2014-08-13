Терористи вкрали у жителів Луганської області близько 500 автомобілів
21:45, 13 серпня 2014Суспільство
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В Луганській області з початку травня терористи викрали у жителів області близько 500 автомобілів.
REUTERS
Про це повідомляє Управління Державної автомобільної інспекції в Луганській області. У повідомленні говориться, що правоохоронцям відомо про незаконне заволодіння близько 500 автомобілів бойовиками з травня цього року.
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Крім того, у звільнених від терористів містах надходять нові заяви про викрадені автомобілі під час перебування бойовиків.
Так, 12 серпня в органи внутрішніх справ звернулася 32-річна мешканка області, яка повідомила про те, що невідомі незаконно заволоділи автомобілем Шевроле, який перебував на стоянці в Алчевську.
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