У лісосмузі під Києвом знайшли закопаний гранатомет (фото)

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Київській області, до Бориспільського міськвідділу надійшло повідомлення від невідомого громадянина про те, що в лісосмузі, поблизу села Петрівське Київської області, закопана зброя.

На пошуки схованки виїхала слідчо-оперативна група, експертно-криміналістична лабораторія обласної міліції та кінологічна служба.

Правоохоронці під час обстеження ділянки лісу виявили дві схованки з боєприпасами. В одній зі схованок знаходився військовий речовий мішок та розгрузка, гранати, рукавички, патрони різного калібру в кількості більш як 150 шт., предмети схожі на гранати РГД-5 та Ф-1, запали. А в другій схованці – спальний мішок, в середині якого був пристрій, зовні схожий на гранатомет РПГ, з трьома зарядами до нього та металевий ящик з патронами в кількості 700 шт.

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За даним фактом слідчим відділом Бориспільського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до цього злочину, з’ясовують звідки і яким чином зброя могла потрапити до Київської області, подальше її застосування. Триває розслідування.

Раніше, в серпні, повідомлялося, що працівники управління боротьби з організованою злочинністю у Львівській області затримали озброєне злочинне угруповання у кількості 6 осіб, які мали намір переправити велику партію зброї та вибухівку з зони АТО до Закарпаття.