У Києві підготували до відправки у зону АТО 10 автомобілів швидкої допомоги

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі міського голови.

“До нас надходить дуже багато прохань з зони АТО щодо автомобілів швидкої допомоги. На сході не вистачає швидких, щоби надати першу допомогу, перевезти поранених хлопців у шпиталі. 5 машин, які Київ віднайшов, ми довели до належного стану, своїми силами відремонтували їх і пофарбували. Авто готові для доукомплектації та відправки, ще 5 будуть готові наступного тижня і доставлені у зону АТО кільком батальйонам. Ми сподіваємось, кожна з цих машин врятує не одне життя хлопців, які сьогодні захищають Україну”, - зазначив Кличко.Читайте такожВолонтери придбали 18 машин Mitsubishi L-200, перші три отримав батальйон «Фенікс» (фото)

Він також закликав волонтерів і всіх небайдужих киян допомогти зібрати гроші на доукомплектацію швидких необхідним медичним обладнанням.

Кличко відзначив, що київська адміністрація за можливості допомагає добровольчим батальйонам і українській армії. Минулого тижня передали в зону АТО екскаватори, КамАЗи, ліки і медичне обладнання.

“Тільки разом, об’єднавшись, ми зможемо подолати ті виклики, перед якими опинилася Україна, і допомогти нашим патріотам захищати незалежність і цілісність нашої країни”, - підкреслив міський голова Києва.Читайте такожВ зоні АТО не вистачає броньованого транспорту для вивезення поранених - Міноборони

Контактний телефон для волонтерів і всіх небайдужих киян, які можуть допомогти у доукомплектації автомобілів швидкої допомоги: (044) 202-74-71.