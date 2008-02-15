Газпром поставив Україні нові дедлайни

"Газпром" і НАК "Нафтогаз України" не змогли затвердити нову угоду про постачання газу в Україну – переговори відкладені і переведені на рівень заступників голів компаній. Як з`ясувалося, анонсоване у вівторок перемир`я Росії і України по газу залишило між країнами цілу низку неузгоджених питань, пише "Коммерсантъ-Україна". Проте Україні вже поставлені нові дедлайни. Нову схему постачань необхідно оформити до 1 квітня, а виплатити $1 млрд боргу – до 14 березня. Інакше знову постане питання про скорочення постачань газу.

У четвер голова правління НАК "Нафтогаз України" Олег Дубина привіз голові правління "Газпрому" Олексію Міллеру хороші новини - українська компанія погасила $105 млн. з боргу в $1 млрд. Очікувалося, що за підсумками цієї зустрічі в "Газпромі" буде підписано угоду про розвиток відносин у газовій сфері між двома компаніями. Але переговори затягнулися. "Українська сторона узяла паузу до наступного тижня, щоб все ретельно прорахувати", – пояснив замначальника департаменту "Газпрому" Сергій Купріянов. У "Нафтогазі" додали, що переговори переведені на рівень заступників голів компаній - Валерія Голубєва і Ігоря Діденка.

Про врегулювання газового конфлікту у вівторок оголосили Володимир Путін і президент України Віктор Ющенко. У "Газпромі" роз`яснили схему: монополія найближчим часом створює з "Нафтогазом" два СП, які замінять нинішніх посередників з продажу газу - Rosukrenergo і "УкрГаз-Енерго". Проте після повернення до Києва 13 лютого Віктор Ющенко говорив, що "до кінця року на ринку збережуться де-юре ті структури, які на сьогодні мають контракти". У прес-службі "Нафтогазу" підтверджують, що дата створення нових СП не визначена, і процес "може продовжитися до кінця року". У "Газпромі" ж називали коротші терміни - до двох тижнів, а нову угоду з "Нафтогазом" збиралися підписати вчора.

Проект угоди про розвиток відносин в газовій сфері, копію якої має в своєму розпорядженні Ъ, припускає створення аналога Rosukrenergo в Швейцарії. Робоча назва компанії – Rosukrgaz АG. За даними джерел, близьких до переговорів, це питання не викликало розбіжностей. "УкрГаз-Енерго" російська сторона запропонувала не міняти, а просто викупити у Rosukrenergo половину його акцій. Україна, що вже володіє 50% в "УкрГаз-Енерго", повинна була відмовитися від права вирішального голосу, яке їй сьогодні належить. Проте українська сторона виступила різко проти збереження "УкрГаз-Енерго".

Крім того, проект угоди передбачає, що нове СП продаватиме не тільки весь імпортний, але і весь газ, що здобувається на Україні. За документом, "Нафтогаз України" повинен забезпечити другому СП контракти з кінцевими споживачами на 2009-2028 роки за формулою ціни, що враховує вартість газу на кордоні, транспортні витрати і маржу в $5 при продажі 1 тис. кубометрів. Таким чином ціна газу для України цього року повинна збільшитися до $184,5 за тисячу кубометрів. При цьому "Газпром" ставить умову 100% передоплати з боку споживачів. У колишньому контракті такої вимоги не було.

Є й інші розбіжності. Згідно з анонсованими у вівторок домовленостями, "Нафтогаз України" оформить одержаний з початку року газ за прямим контрактом з Rosukrenergo по $179,5 за тис. кубометрів (ціна на внутрішньому ринку – по $240 за тис. кубометрів), минувши "УкрГаз-Енерго". Проте російський президент Володимир Путін вчора заявив: "Ми наполягаємо, щоб частина газу, поставлена Україні на початку року, була поставлена за цінами російського газу (у проекті угоди – $320 за тис. кубометрів), а не середньоазіатського".

Україна споживає 75-78 млрд кубометрів газу. Промисловість споживає 30 млрд кубометрів, населення 20 млрд кубометрів і теплокомуненерго 25-28 млрд кубометрів. За рік країна імпортує 50-55 млрд кубометрів палива. З 2006 року газ в країну поставляло RosUkrEnergo (RUE) з Туркменії, Казахстані і Узбекистані. Промисловим споживачам його продавала дочка RUE – ЗАТ "УкрГаз-Енерго", теплокомуненерго і населенню дочка "Нафтогазу" – "Газ України".

"Газпром" намагається запобігти затягуванню переговорів, встановивши для України нові дедлайни. У проекті угоди вказано, що якщо до 1 квітня не будуть створені нові СП, продовжить дію стара схема.

Таким чином "Газпром" намагається не втратити доходи від продажів на внутрішньому ринку України через те, що "УкрГаз-Енерго" вже фактично виключене з схеми. За боргами дедлайн ще суворіший. Вони повинні бути погашені до 14 березня, інакше протягом тижня російська монополія знову поставить питання про скорочення подачі газу в Україну.