Київводоканал просить 36 мільйонів - інакше зливатиме стоки у Дніпро

Керівництво «Київводоканалу» просить Київську міську державну адміністрацію терміново виділити 36 млн. грн. на ліквідацію аварійної ситуації на Бортницькій станції аерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова правління, генеральний директор ВАТ АК «Київводоканал» Ярослав ФІЛАТОВ.

Він повідомив, що на сьогоднішній день відбувся витік мулу на поля «Київводоканалу», внаслідок чого його вміст у сім разів перевищує норму на частині територій, що належать компанії.

«Причина в тому, що проект із реконструкції дамб мулових полів, на який минулого року було передбачено виділити шість із невеликим мільйонів гривень, зокрема 1,2 млн. грн., – на проектні роботи, здійснено не було й, відповідно, ми маємо результат», - сказав Я.ФІЛАТОВ.

Він зазначив, що вже два роки поспіль ставиться питання про необхідність реконструкції дамб «Київводоканалу», й на це навіть виділялися кошти в 2006 і 2007 роках, але вони не були освоєні.

«Гроші були передбачені, але не були освоєні. Складно назвати причини, з яких вони не були освоєні. Ймовірно, про це краще запитати у Головного управління комунального господарства Києва, тому що воно є розпорядником грошей «Київводоканалу», й функції замовника були на них покладені», - сказав Я.ФІЛАТОВ.

За його інформацією, на сьогоднішній день компанія виділила близько 1 млн. грн. зі свого фонду, й ці гроші «були кинуті, щоб якось ситуацію локалізувати». Так, за його словами, здійснено підсипку дамб.

«На сьогоднішній день без допомоги КМДА, причому, термінової допомоги, в розмірі фінансування близько 36 млн. грн., ситуація може стати дуже напруженою, тобто, по суті своїй, якщо дамбу прорве, то «Київводоканал» не матиме іншої можливості, як відводити стоки в скидний канал, який йде в Дніпро», - заявив Я.ФІЛАТОВ.

За його словами, якщо не робити ніяких дій вже зараз, то така ситуація може статися вже через місяць. «Тому робити треба зараз», - підкреслив він.

Я.ФІЛАТОВ розповів, що «Київводоканал» інформує міськадміністрацію про ситуацію кожного тижня. Вже розробляється концепція реконструкції дамб і ведеться пошук інвестора. «36 млн. грн. мають бути виділені або з фонду мера, або якимось іншим способом, який не передбачає тривалої процедури», - сказав Я.ФІЛАТОВ.

Він також повідомив, що свої пропозиції щодо фінансування об`єктів компанії «Київводоканал» подавав, але поки вони не були враховані в Програмі соціально-економічного розвитку столиці на поточний рік.

У свою чергу, в інтерв`ю журналістам перший заступник голови КМДА Денис БАСС повідомив, що «на мулові поля було виділено кошти в бюджеті». «Їх достатньо для того, щоб підняти їх рівень. Тут ніякої небезпеки немає», - сказав він.

На запитання журналістів, чи будуть виділені «Київводоканалу» 36 млн. грн., про які говорить керівництво компанії, Д.БАСС сказав: «Є близько п`яти мільйонів. Якщо необхідно ще додати – ми збільшимо цю суму. Бюджет у нас є».

Довідка УНІАН. Споруди «Київводоканалу» збудовані в 60-х роках 20-го століття. На сьогоднішній день зношеність устаткування, за даними «Київводоканалу», становить близько 70%, а близько 850 км мереж зношено на 100%.