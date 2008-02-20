А чи був середній палець? – версія підполковника Кожі

Звільнений особисто Президентом заступник командира загону "Кобра" (підполковник міліції Олексій Кожа образив голову парламенту, нібито показавши йому на дорозі середній палець), «ситуацію навколо середнього пальця» коментує з гіркотою: "Дуже образливо, що з одних у нас роблять холопів, а з інших — царів...»

«За непристойний жест Яценюк сприйняв помах моєї руки, - заявив підполковник газеті «Сегодня». - Я показував, щоб його машина проїздила, не більше. Але навіть якщо б це був якийсь жест, і якщо б це був палець (до речі, чому саме середній?), то де, в якому нормативному документі або енциклопедії, прописано, що це образа?"

За словами Кожі, він рухався проспектом Перемоги після роботи в бік автостанції "Дачна", його наздогнали два автомобілі "Тойота Лендкрузер" з номерними знаками Київської області і стали відчайдушно "моргати", щоб їм поступилися дорогою. За "Дачною" він повернув на вулицю Чорнобильську. "Тойоти" звернули за ним, заблокували з двох боків і змусили зупинитися. "Мені було сказано, що я створив аварійну ситуацію, і на мене складуть адмінпротокол".

Зараз Кожа побоюється провокацій: "Навколо мого будинку снують міліцейські екіпажі, якісь люди опитують сусідів, шукають компромат, і я побоююся за безпеку своєї сім`ї".

Пан Кожа заявив "Сегодня", що Porsche Cayenne (донецькі номери АН 2224 СМ) належить не йому, а близькому донецькому другу, який, не маючи можливості часто приїжджати цим джипом до Києва, оформив на нього тимчасовий талон з правом керування цим автомобілем за відсутності власника.

Олексій Михайлович розповів виданню, що в "Кобрі" працює близько 10 років, починав старлєєм, виріс до підполковника, стягнень з 2005 року не мав, хотів піти за власним бажанням, але якщо звільнять за дискредитацію звання офіцера, оскаржить це рішення у суді.