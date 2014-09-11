Миколаївська міськрада зобов'язала маркувати російські товари

Як повідомили в прес-службі міськради, відповідне рішення прийнято на сесії. "Кожен роздрібний покупець повинен мати для себе право визначитися, чи варто купувати продукцію, вироблену на території, яка фінансує терористичні організації в Україні", - сказав автор проекту рішення депутат Олег Мудрак.

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Крім маркування, інформація про товари російського походження повинна бути розміщена на спеціальних стендах, а громадськість міста слід інформувати про їх наявність у торговельних закладах міста та МАФах.

Також на телеканалах міста будуть транслювати соціальні рекламні ролики про єдність країни для формування патріотизму.

Крім того, одним з пунктів рішення сесія міської ради рекомендує суб'єктам господарювання утриматися від торгівлі товарами російського виробництва.