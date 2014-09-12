У Порошенка розповіли, що через бойовиків до Луганська не можуть доставити гуманітарну допомогу

Уповноважена президента із мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, нардеп Ірина Геращенко розповіла ТСН.ua, що бойовики не дають Червоному Хресту доставити у Луганськ, який найбільше потерпає від гуманітарної катастрофи, українську "гуманітарку".

"Українська влада ще на початку серпня сформувала великий, 800 тонн, гуманітарний вантаж, передала Червоному Хресту, щоб той у свою чергу передав у Луганськ. В той же час бойовики не взяли на себе відповідальність за надання коридору гуманітарного і за сприяння логістиці у доставці цього вантажу", - зазначила вона.

Таким чином, 100 тонн із цього гуманітарного вантажу Червоний Хрест передав переселенцям, які вийшли із окупованих зон і перебувають на територіях Луганщини, підконтрольних українській владі. Мова йде у першу чергу про продукти харчування, які швидко псуються (овочі, хліб).

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"Інша гуманітарна допомога, яка має бути доставлена жителям Луганська, перебуває на складах у Старобельську та Северодонецьку. Це тепер є відповідальність Червоного Хреста спрямувати її до Луганська. І чекає Червоний Хрест тієї ситуації, коли бойовики нададуть можливість безперешкодно направити цей вантаж. Бойовики роблять це (перешкоджають проходженню вантажу, - ред.) для того, щоб потерпали найбільш незахищені верстви населення – інваліди, літні люди, – які залишаються без гуманітарної допомоги", - додала Ірина Геращенко.

Також нардеп наголосила, що велику роботу роблять волонтери, які, ризикуючи своїм життям, дуже часто передають гуманітарний вантаж партизанськими тропами.

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Як повідомлялося раніше, допомогу від Червоного Хреста в Україні розмитнювали три місяці. Гуманітарну допомогу на мільйон євро Червоний Хрест Німеччини передав своїм українським колегам. У вантажі було сім машин, зокрема три вантажівки та одна "швидка".