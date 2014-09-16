У Макіївці від артобстрілів загинула людина - міськрада

Як повідомили УНІАН у прес-службі Макіївської міської ради, за дві минулі доби осколкові поранення різного ступеня тяжкості від артобстрілів отримали мирні жителі кварталу Хімік, 762-го кварталу, сел. Ханжонково, сел. Осипенко і 4-го мікрорайону.

Увечері 14 вересня в результаті бойових дій була знеструмлена Макіївська фільтрувальна станція, в результаті з сьогоднішнього дня вода в місто (крім частини Красногвардійського району, який отримує воду з Донецька) не подається.

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Проблемним залишається питання з ремонту електроустаткування, яке живить фільтрувальну станцію, оскільки в цій зоні тривають бойові дії.

В результаті бойових дій всього відключеними залишаються 39 трансформаторних підстанцій, але ремонтні роботи ведуться поза зоною бойових дій.

Всі служби житлово-комунального господарства міста Макіївка працюють у штатному режимі, на лінії сьогодні працювали 15 тролейбусів, але міськавтотранспорт працює за скороченим графіком, відзначили в міськраді.