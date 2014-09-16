Жителі Донецька влаштували "полювання" на людей з готівкою, пенсіонери відмовляються від банківських карток

У Донецьку у людей закінчуються готівкові гроші, пенсіонери переоформлюють отримання виплат у касі банку.

Про це повідомляють очевидці у Facebook.

"Черги пенсіонерів біля відділень банку. 200 - 300 чоловік. Переоформлюють пенсії на отримання у касі. Іншого виходу немає, пошта не працює, листоноша у сумці не принесе", - відзначають вони.

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У той же час, через Інтернет можна замовити будь-яку їжу у донецьких онлайн-магазинах. Продуктові та промтоварні ринки працюють погано, ціни високі.

"Біля кас супермаркетів десятки людей з картками у руках пильно видивляються покупців з готівкою. Помітивши, пропонують замість них розрахуватися карткою, а кеш взяти взамін", - пишуть очевидці.

Жителі Донецька стверджують, що ринок послуг знищений повністю.