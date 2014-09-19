У Луганську відновлюють подачу світла та води, незабаром з'явиться телефонний зв'язок

Сьогодні на щоденній апаратній нараді особливу увагу було приділено питанням підключення міста до водо- та електропостачання.

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, за словами керівника КП «Компанія "Луганськвода" наразі усунуто порив на водоводі «Айдар», на внутрішніх мережах міста на вул. Радянська і Українська, визначено місце аварії на водоводі «Петровському», яка також буде усунута найближчим часом.

Читайте такожЗалізничники відновили енергопостачання знеструмлених станцій Луганщини

Перед енергетиками поставлено завдання: дати напругу на РЕЗ «Західна», що дасть змогу живити насосні Артемівського району і дати воду в повному обсязі, зокрема, в міську лікарню №3 і пологовий будинок в кварталі Щербакова, що, відповідно, дасть можливість підключити на цих об'єктах опалення. Поетапне підключення міста до енергоресурсів триває в плановому порядку.

Крім того, ведуться системні роботи з підготовки міста до опалювального сезону. Співробітники ДКП «Теплокомуненерго» обстежили всі котельні та комунікації, ліквідовують проблеми на окремих ділянках, також комунальники на сьогодні закінчують підготовку до опалювального сезону багатоквартирних житлових будинків і практично всі вони готові прийняти теплоносій. Виняток становлять лише будівлі з горищною розводкою, покрівлі яких постраждали від обстрілів.

Читайте такожТимчук назвав міста на Донбасі, де зберігається найбільш складна ситуація

Також підприємство «Луганський філіал відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» продовжує роботи з відновлення міського телефонного зв'язку.

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, сьогодні, 19 вересня, були забезпечені електрикою підстанції 42 і 52. На лініях, де немає пошкоджень, будуть підключені телефони абонентів.

Раніше почали функціонувати 50, 53, 55, 58 підстанції.