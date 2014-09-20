На Донеччині загинули близько 2000 бійців АТО - заступник Коломойського

Про це заявив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Святослав Олійник в ефірі "Шустер live", пише LB.ua.

Чиновник розповів, що у Дніпропетровських моргах було проведено 1300 судово-медичних експертиз.

Водночас, за словами Олійника, не всіх загиблих бійців вдалося забрати з поля бою.

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"На жаль, ми очікуємо, що там перебуває близько 400, може бути, 500 тіл. Більша частина цих тіл, вона не упізнана, і швидше за все, будуть проблеми з упізнанням, тому що багато в результаті страшної зброї, яка там застосовується, вже не підлягає упізнанню", - розповів Олійник.

"Ось таким чином ми розуміємо приблизну, підкреслюю, приблизну цифру втрат з нашого боку - до 2 тис. осіб", - додав заступник голови Дніпропетровської ОДА.

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Олійник зазначив, що в цю кількість входять загиблі військові, а також бійці добровольчих батальйонів і спецбатальйонів міліції.

Нагадаємо, за даними РНБО за станом на 12 вересня загинуло 873 військовослужбовці.

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