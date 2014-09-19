2,4 тисяч осіб перебувають у полоні бойовиків або зникли безвісти

Про це на сторінці в Facebook повідомила уповноважений президента України з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

За її словами, після підписання Мінського протоколу вдалося звільнити близько тисячі українців.

Читайте такожБойовики найжорстокіше ставляться до полонених бійців добровольчих батальйонівУ той же час ще 2,4 тисячі залишаються в полоні бойовиків або числяться в списку безвісти зниклих.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня в Мінську було підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню, передбачає також взаємний обмін полоненими між українською стороною і бойовиками.