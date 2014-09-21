У день міста в Маріуполі було чути стрілянину
12:37, 21 вересня 2014Суспільство
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20 вересня у Маріуполі були чутні звуки одиночних неточних пострілів бойовиків у північному напрямку, на значній відстані від міста.
Учора під Маріуполем стріляли / УНІАН
Як повідомляє 0629 із посиланням на працівників ковальсько-пресового цеху ПАТ ММК ім. Ілліча, на територію цеху потрапили два снаряди.
Один потрапив на територію "звалища металу" і вибухнув. У цей момент людей на місці вибуху не було, ніхто не постраждав.
Читайте такожУ Маріуполі чути стрілянину з "Градів", у центрі міста немає водиДругий потрапив у будівлю цеху, але не вибухнув. Людей евакуювали, постраждалих немає.
Крім того, за інформацією міськради, вчора, "в результаті неприцільної стрільби" ворога з боку села Комінтерново, один з мінометних снарядів потрапив в балку селища Талаківка. Осколками снаряда було вибито скло і пошкоджено фасад приватного будинку по вулиці Соратників.
На околицях Маріуполя у День міста не припиняються обстріли
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