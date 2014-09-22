На звільнені від бойовиків території повернулись 52 тисячі біженців

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

“За оперативною інформацією Міжвідомчого координаційного штабу, останнім часом спостерігається тенденція реверсного переміщення людей: жителі Донбасу, які тимчасово покидали свої домівки, почали повертатися додому”, - зазначає керівник Міжвідомчого координаційного штабу Василь Стоєцький.

Читайте такожІнфраструктурі Донецька і Луганська завдано збитків на $440 млн - ООНЯк уточнив Стоєцький, станом на 22 вересня до місць постійного проживання вже повернулися 51 тис. 811 осіб. Лише за минулу добу додому з різних регіонів України повернулося 2326 людей.

Як повідомляв УНІАН, станом на 19 вересня ООН налічила 200 тисяч біженців з Донбасу.