Для Криму необхідно створити альтернативну систему доступу до інформації - експерт
Березовець підкреслив, що окупований півострів необхідно забезпечити інформаційним, культурним і гуманітарним зв'язком з материковою Україною.
Політтехнолог, директор компанії персонального та стратегічного консалтингу ”Berta Communications” Тарас Березовець заявляє, що для Криму необхідно створити альтернативну систему доступу до інформації.
Про це він сказав сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».
Березовець наголосив на необхідності забезпечення інформаційного, культурного та гуманітарного зв`язку з материковою Україною. ”Такі прості речі, як донесення альтернативної інформації”, - сказав він і додав, що, зокрема, на сьогодні створюються штучні перешкоди українським мобільним операторам.
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Крім того, констатував експерт, обмежено доступ до українських телеканалів по кабельним мережам. Водночас по супутнику українські канали ще доступні, також їх можна дивитися в Інтернеті.
”Найголовніше, що людям немає звідки отримувати альтернативну інформацію”, - наголосив Березовець і додав, що також блокується доступ до українських веб-ресурсів і люди послуговуються неперевіреною інформацією.
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Експерт наголосив на необхідності створення альтернативної системи доступу до інформації. ”Ставити FM-передавачі на кордоні з Кримом, десь у Чонгарі, і транслювати максимально. Тому що запит на альтернативну інформацію з України є колосальним”, - сказав він, зазначивши, що особливо це стосується півночі Криму, де живуть кримські татари.
Крім того, Березовець висловив думку, що очолювати певне профільне міністерство чи державну службу з питань Криму має людина, яка народилася у Криму або хоча б працювала в цьому регіоні. ”Ментально чужа людина не буде сприйнята самими людьми”, - сказав експерт.