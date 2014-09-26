Опитування: 44% українців вважає, що влада використовує недостатні сили у конфлікті на Донбасі

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), що були представлені на прес-конференції в УНІАН директором відділу моніторингу, оцінки та соціологічних досліджень IFES Ракешем Шармою.

Згідно з даними опитування, 10% респондентів вважає, що до терористів застосовується відповідна кількість сил, 15% - занадто багато сил, 31% не відповіли на це запитання.

30% опитаних жителів Донбасу вважають, що сил використовується занадто багато, 10% - відповідно і 19% - занадто мало, 33% не відповіли.

Також опитування показало, що думки українців за межами Донбасу щодо вирішення конфлікту розділилися: слід використовувати мирне врегулювання чи військове вирішення конфлікту.

30% респондентів виступають за переговори з Росією, 11% - за переговори з «сепаратистами».

Крім того, 29% висловилися за продовження воєнних дій, але з обережністю, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення, 11% - за повномасштабну воєнну акцію.

На Донбасі більшість опитаних хоче врегулювання конфлікту шляхом переговорів, з яких 33% віддають перевагу переговорам з Росією і 26% - переговорам з «сепаратистами».

16% жителів Донбасу вважають, що сепаратисти становлять більшість населення, в той час як 23% переконані, що вони становлять значну частину населення, але не більшість, і 42% вважають, що сепаратистів лише незначна меншість населення на Донбасі.

Поза Донбасом більшість українців (57%) переконані, що в Луганській і Донецькій область - меншість населення сепаратисти, 6% - більшість населення.

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Крім того, у всіх регіонах сходу і півдня, крім Донецька, переважна більшість респондентів хотіли б зберегти області у складі України, але в більшості випадків вони хочуть ширших повноважень для своїх регіонів.

У Донецьку 49% опитаних вважають, що Донецька область має залишитись у складі України (37% з більш широкими повноваженнями для області і 12% - з нинішніми) і 31% вважають, що вона має відділитись (17% - за приєднання до Росії, 14%- за незалежність).

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Опитування проведено з 5 по 13 вересня 2014 року. Опитано 1 тис 613 респондентів по всій Україні за винятком Донбасу. Похибка опитування - 2,5%.

На Донбасі методом особистих та телефонних інтерв’ю опитано 391 респондента.

Дослідження проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).