З полону бойовиків на Донбасі звільнили групу українських військових

Центр звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" повідомив на своїй сторінці в Фейсбук про звільнення ще 7 українських військових.

«27 вересня звільнили і веземо до Дніпропетровська: Бабченко Анатолій Леонідович - 42 БТО, Зайченко Євген Анатолійович - 72 бригада, Казначєєв Олександр Валерійович - А 1594, Ковальов Михайло Андрійович - 40 БТО, Носаль Олександр Іванович - 40 БТО, Сиряченко Сергій Андрійович - А 1594 , Супрун Микола Миколайович - А 1594», - зазначено в повідомленні.

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У той же час Оксана Білозір повідомила телефоном про обмін у Луганській області в форматі "5 на 5".

«Поблизу с. Сміливе (Смелое) Луганської області здійснено обмін полоненими в форматі 5 на 5. Вдалося звільнити одного офіцера, трьох хлопців з розвідроти і одного львів'янина з 80-ї бригади», - цитує її слова прес-служба «Блоку Петра Порошенка».