З полону "ЛНР" звільнено луганського журналіста Олександра Білокобильського

Про це повідомляє «Телекритика» з посиланням на дружину журналіста Ксенію Третьякову.

Близько 17:00 26 вересня вона розмовляла зі своїм чоловіком, і він повідомив, що його звільнили зранку.

Ті, хто його утримував, знали, що він журналіст, оскільки при ньому був ноутбук і вони мали змогу переглянути його контакти і матеріали. Під час затримання Білокобильського використовували на так званих «виправних роботах» - він вантажив мішки з піском.

Зі слів свого чоловіка Третьякова зрозуміла, що з "ЛНР" він "розстався по-хорошому". Про його звільнення ніхто не домовлявся - його відпустили на 14-й день затримання.

Дружина журналіста повідомила, що найближчими днями Білокобильський має намір повернутися до Харкова, де зараз проживає.

Читайте такожЧерез окупацію Україна поступилася в рейтингу свободи слова Грузії та МолдовіНагадаємо, в суботу, 13 вересня, Олександр Білокобильський вирушив з Харкова, де він проживає, до рідного Луганська, аби відвезти родичам продукти, гроші та ліки. Тривалий час із ним не було зв'язку. 16 вересня дружина журналіста отримала sms-повідомлення з незнайомого номера, підписане ім'ям її чоловіка змісту «Я живий, здоровий. Приїхати не можу».

Начальник відділу зв'язків з громадськістю Луганського управління МВС Тетяна Погукай повідомляла, що Олександр Білокобильський ймовірно перебуває в полоні представників терористичної організації "ЛНР".

25 вересня під час прес-конференції "Стратегія-2020" Президент України Петро Порошенко заявив, що звільнення українських журналістів з полону є пріоритетним завданням української влади.