На трасі під Сімферополем можуть статися нові обвали - окупаційний чиновник

Про це повідомив РИА Новости віце-прем'єр окупаційного кримського уряду Дмитро Полонський.

У ніч на неділю на дорозі, що з'єднує Євпаторійське та Миколаївське шосе біля Сімферополя, обвалився ґрунт, утворилася воронка розмірами близько 8 метрів і такої ж глибини. В яму на повному ходу впав легковий автомобіль, у якому перебували вісім осіб. Шість людей загинули, серед них двоє дітей. Двоє вижили, 12 річна дівчинка і однорічний хлопчик, доставлені в лікарню і знаходяться під пильною увагою лікарів. Генеральним підрядником будівництва об'їзної траси навколо Сімферополя був "Юждорстрой".

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"Ми оперативно перекрили рух, оскільки зберігається ймовірність подальших обвалів. У нас є завдання не допустити туди людей, тому рух буде тимчасово припинено, до тих пір, поки не буде наведений порядок", - заявив Полонський.

Раніше він повідомляв, що для встановлення причин обвалу об'їзної дороги поблизу Сімферополя приїдуть експерти з московських проектних інститутів, Росавтодору і міністерства транспорту РФ.