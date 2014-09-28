На трасі під Сімферополем обвалився ґрунт, загинули шестеро осіб

Шестеро людей, зокрема двоє дітей, загинули через обвал на автомобільній дорозі Сімферополь-Миколаївка, повідомляє прес-служба МНС Криму.

Трагедія сталася сьогодні вночі. У результаті обвалу утворилася яма завглибшки 6 метрів і завширшки 8 метрів. Рух автодорогою заблоковано. Шестеро з восьми пасажирів легкового автомобіля, зокрема двоє трирічних дітей і 16-річна дівчина, загинули. Врятувати вдалося лише двох: однорічну дитину, яку відправили до реанімації, і 12-річну дівчинку. Читайте такожНа Дніпропетровщині автобус з бійцями АТО злетів у кювет, загинули двоє, 12 - пораненіПричини обвалу з'ясовують експерти. На місці працюють 43 людини і 16 одиниць техніки.

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