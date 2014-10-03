Руфера Mustang Wanted нагородили іменною зброєю (фото)

Про це заявив у Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За словами міністра, щодо руфера прийшов запит з російського інтерполу, у зв’язку з чим МВС вирішило оприлюднити дані про його місцезнаходження.

Читайте такожРуфер Мустанг продав кросівки, у яких розмалював зірку на московській висотці"Mustang Wanted повернувся до України і за зразкове виконання завдання - нагороджений іменною зброєю", – додав Аваков.