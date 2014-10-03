Руфера Mustang Wanted нагородили іменною зброєю (фото)
17:07, 03 жовтня 2014Суспільство
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Руфер Mustang Wanted, який став відомим після того, як розфарбував зірку на багатоповерхівці у Москві у національні кольори України, отримав державну нагороду України.
У МВС повідомили про нагородження руфера державною відзнакою / facebook.com/anton.gerashchenko
Про це заявив у Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
За словами міністра, щодо руфера прийшов запит з російського інтерполу, у зв’язку з чим МВС вирішило оприлюднити дані про його місцезнаходження.
Читайте такожРуфер Мустанг продав кросівки, у яких розмалював зірку на московській висотці"Mustang Wanted повернувся до України і за зразкове виконання завдання - нагороджений іменною зброєю", – додав Аваков.
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