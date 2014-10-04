Німецькі солдати допоможуть ОБСЄ контролювати перемир'я на Донбасі

Про це в п'ятницю, 3 жовтня, повідомляє німецька газета Bild. Представник міністерства оборони ФРН підтвердив це повідомлення, передає Lb.ua.

Видання, посилаючись на документи міністерства оборони ФРН для внутрішнього користування, повідомляє, що всього у місії в Україні планується задіяти 200 німецьких солдат. 150 з них будуть контролювати ситуацію в районі кризи з допомогою безпілотних літальних апаратів. Ще 50 військовослужбовців будуть охороняти спостерігачів ОБСЄ.

Запланована операція бундесверу в Україні - наслідок німецько-французької ознайомчої місії, проведеної на сході України в середині вересня. Тоді експерти обох сторін дійшли висновку, що перемир'я між українською армією і сепаратистами можна контролювати за допомогою безпілотників лише в тому випадку, якщо необхідний для цього персонал буде перебувати під охороною озброєних солдатів.

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Рішення про те, як саме буде контролюватися режим припинення вогню в Україні, буде приймати ОБСЄ. Якщо ця організація вирішить задіяти в місії німецькі літаки, повітряні десантники Німеччини будуть готові виконати покладене на них завдання.

Вони будуть супроводжувати місію в уніформі з нашивками ОБСЄ, але зі зброєю. Міноборони ФРН вважає, що участь збройних солдатів бундесверу в місії в Україні потребує згоди бундестагу.

Нагадаємо, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук заявив, що перші безпілотники для місії ОБСЄ доставлять в Україну через 2 дні.