Порошенко розповів Меркель, що ОБСЄ зволікає з наданням безпілотників

Петро Порошенко та Ангела Меркель в телефонній розмові обговорили ситуацію з дотриманням режиму припинення вогню, йдеться в повідомленні на сайті глави держави.

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Згідно з повідомленням, президент розповів канцлеру, що українська сторона послідовно дотримується відповідних домовленостей.

Водночас сторони обговорили стан виконання ОБСЄ функції моніторингу та верифікації двостороннього режиму припинення вогню. "У цьому контексті президент Петро Порошенко висловив занепокоєння з приводу того, що ОБСЄ досі не надала безпілотні літальні апарати, що визначено попередніми домовленостями", - повідомляє прес-служба українського президента.

Крім цього, Ангела Меркель та Петро Порошенко обговорили доставку гуманітарної допомоги у кризові українські регіони та енергетичні питання, зокрема, результати останніх тристоронніх консультацій з газового питання, які відбулись у Берліні.

Як повідомляв УНІАН, президент заявив, що 26 вересня в Україну прибудуть перші безпілотні літальні апарати, які будуть використані для контролю режиму припинення вогню.