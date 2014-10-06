В Донецьку жертвами артобстрілів за вихідні стали 7 мирних жителів
14:21, 06 жовтня 2014Суспільство
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У Донецьку в результаті артобстрілів 4 та 5 жовтня загинули 7 мирних жителів, ще 20 отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомляють у прес-службі Донецької міської ради.
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"За уточненими даними, 4 та 5 жовтня в Донецьку в результаті артобстрілів були пошкоджені житлові об'єкти більш ніж на 20 вулицях Київського, Куйбишевського та Петрівського районів. Загинуло 7 мирних жителів, ще 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголошується в повідомленні.
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