В Донецьку жертвами артобстрілів за вихідні стали 7 мирних жителів

Про це повідомляють у прес-службі Донецької міської ради.

Читайте такожУ Донецьку під час артобстрілу загинув мирний житель, пошкоджено будинки

"За уточненими даними, 4 та 5 жовтня в Донецьку в результаті артобстрілів були пошкоджені житлові об'єкти більш ніж на 20 вулицях Київського, Куйбишевського та Петрівського районів. Загинуло 7 мирних жителів, ще 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголошується в повідомленні.