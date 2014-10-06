Терористи погрожують вилученням теплого одягу у місцевого населення - Тимчук

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

Продовжується ротація російських військ на Донбасі. За оцінками експертів, на сьогодні на території Донбасу перебувають близько 3 тисяч російських військовослужбовців.

У район аеропорту в Донецьку прибула чергова партія російської бронетехніки (до 10 одиниць), передана військовослужбовцями РФ місцевим бойовикам із вказівкою «берегти техніку». Також до 10 одиниць російської бронетехніки перекинуто в район н.п. Авдіївка, повідомив Тимчук.

Крім того, за його даними, спостерігається концентрація підрозділів регулярної армії РФ у районі Докучаєвськ-Новотроїцьк-Ольгинка і Новоазовськ-Комінтернове. Перекинуті сюди раніше підрозділу посилюються бронетехнікою і артилерією, відбувається приховане зосередження резервів на цих напрямках.

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Зафіксовано прибуття в район н.п. Докучаєвськ конвою постачання – до 30 вантажних автомобілів.

Загони місцевих терористів, які діють у районі н.п. Донецьк, вимагають від керівництва «ДНР» і російського командування забезпечення «зимовою формою», погрожуючи приступити до «вилучення» теплого одягу у місцевого населення.

У Станиці Луганській спостерігаються сутички між окремими угрупованнями терористів із застосуванням як легкої стрілецької зброї (ЛСЗ), так і важких озброєнь. У перестрілках беруть участь загони «ЛНР», російські козаки і непідконтрольні керівництву «ЛНР» групи місцевих терористів. Також у місті присутні підрозділи «чеченців», які не беруть участі в протистоянні.

У районі н.п.Свердловськ спостерігаються перестрілки між групами місцевих бойовиків і козаками, які прибулими з н.п.Антрацит.

У районі Павлополь-Гнутове-Ключове–Гранітне впродовж останньої доби спостерігалася активізація диверсійно-розвідувальних груп супротивника. Особлива активність ДРГ противника відзначалася в районі траси Н20 Маріуполь – Донецьк.

За даними Тимчука, минула ніч, починаючи з 02.00, пройшла без обстрілу позицій українських військ з боку російсько-терористичних військ.

А загалом за минулу добу, до 2.00, бойовики здійснили понад 50 нападів на сили АТО. Двічі бойовики намагалися взяти штурмом аеропорт «Донецьк», штурмові дії і бойові зіткнення були зафіксовані в районі н.п. Нікішине і Попасна. Всі атаки терористів було успішно відбито.

Упродовж неділі масованому обстрілу було піддано позиції сил АТО: шість разів терористи здійснювали вогневі нальоти на підрозділи українських військ у районі н.п. Щастя і Рідкодуб; чотири рази бойовики обстрілювали позиції українських військ у районі н.п.Нікішине; тричі - позиції українських сил у районі н.п.Новобахмутовка; по два рази завдавали артилерійських ударів по н.п. Красногорівка, Невельське, Тоненьке, Старогнатівка, Піски, Чернухине, Вуглегірськ.