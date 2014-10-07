Бойовики обстрілюють залишки Донецького аеропорту, снайпери стріляють з вікон квартир (відео)

Стрільба по українським десантникам, які обороняють аеропорт у Донецьку, не припиняється.

Бойовики не припиняють атаки на Донецький аеропорт. Залишки терміналів вони зранку обстрілювали з бронетехніки, а снайпери з вікон квартир багатоповерхівок вели вогонь по українським десантникам, які боронять аеропорт. Читайте такожБойовики не припиняють атаки на донецький аеропорт (карта АТО) Журналісти почули вибухи, залпи важкої зброї та на власні очі побачили клуби чорного диму.

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