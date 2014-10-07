СБУ перекрила канал фінансування бойовиків на Донбасі (фото, відео)

Служба безпеки України виявила та перекрила канал фінансування антиукраїнських акцій у східних регіонах України.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як зазначили у відомстві, через фіктивні підприємства кошти надходили на рахунки фізичних осіб, спеціально відкриті в одному зі столичних банків. Зняту з них готівку кур’єри доставляли до Донецької та Луганської областей, у тому числі на території тимчасово окуповані бойовиками.

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«2 жовтня у Києві СБУ затримала мешканця Донеччини, який перевозив великі партії готівки у спортивній сумці. Встановлено, що затриманий протягом серпня-вересня ц.р. щоденно знімав кошти з рахунків 12 фізичних осіб – мешканців Донецької області. Під час затримання та обшуку помешкання зловмисника вилучено 1,2 млн гривень готівкою, печатки підприємств з ознаками фіктивності, флеш-накопичувачі із фінансово-господарською документацією підконтрольних комерційних підприємств, а також документи, на підставі яких знімалися готівкові кошти з рахунків підставних фізичних осіб», - повідомили у прес-центрі.

Наразі у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст.205 (фіктивне підприємство) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, здійснюються оперативно-слідчі дії.