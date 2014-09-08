На антиукраїнську демонстрацію у Польщі привезли підлітків, що не знали, проти чого вони мітингують

Про це повідомляє Gazeta Polska, яка розмістила на своєму порталі відео з акції.

Підлітки, котрим організатори роздали прапори самопроголошених Донецької та Луганської народних республік, закривавлений український прапор та низку антиукраїнських плакатів, не могли сказати, чому вони прийшли під посольство України у Варшаві.

Більшість з них ховала своє обличчя, частина говорила, що опинилась тут випадково, а один із співрозмовників автора відео сказав, що прийшов сюди на "стрілку".

"Якась демонстрація, проти когось... проти України чи проти Росії, чи я правий?", - сказав один із учасників, відповідаючи на питання, чого він приїхав та що тут зараз буде відбуватися.

Акцію, в якій загалом взяло участь близько двох десятків людей, висвітлював один із російських телеканалів. Перехожі, з якими теж поспілкувалася автор відео, відзначали очевидний замовний характер заходу.

Читайте такожПосольства Латвії, Естонії і Литви провели акцію солідарності з українським народом"Очевидно, що це замовна акція. Я пробувала поговорити з однією жінкою, але вона мені моргала, що нічого не може сказати", - сказала одна із перехожих.

"На одному із плакатів написано, що ми проти війни з Росією. Але насправді це не війна з Росією, а війна Росії з світом", - додала вона.

Один із організаторів під час свого виступу критикував польську владу за антиросійську політику, виступав проти розміщення військових баз НАТО у Польщі та говорив, що через конфлікт з Росією польські виробники втрачають російський ринок збуту.

Дипломат українського посольства у Варшаві сказала УНІАН, що це не перша такого типу антиукраїнська акція, зауваживши, що одна з них раніше завершилася конфузом для організаторів.

За її словами, повз їхньої акції випадково проходила жінка, котра втекла з Луганська, та організатори вирішили їй дати слово, очевидно, розраховуючи на те, що вона буде критикувати українську владу.

"А вона сказала, що проти тих ДНР та ЛНР та власне через них була змушена тікати з дому до Польщі", - зазначила співрозмовниця агентства.