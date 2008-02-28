Мінімальна зарплата в Україні не відповідає міжнародним нормам

Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін та доповнень до деяких законів України (щодо запровадження мінімальної погодинної заробітної плати).

Як повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради України, законопроектом (реєстр. №1156-1), поданим народним депутатом Валерієм КОНОВАЛЮКОМ, пропонується внести зміни до Закону України "Про оплату праці" і Кодексу законів про працю України з метою створення правових передумов для запровадження погодинної мінімальної заробітної плати.

Автор аргументував необхідність прийняття законопроекту тим, що головний державний соціальний стандарт у сфері праці - мінімальна заробітна плата, яку мають виплачувати всі роботодавці, незалежно від форм власності та господарювання, досі не відповідає міжнародним нормам, тому що залишається меншою за прожитковий мінімум.

Запровадження у діючому законодавстві та у проекті Трудового кодексу лише мінімальної заробітної плати, на думку автора, є правовою прогалиною. Це надає можливість деяким роботодавцям безкарно порушувати закони, вдаючись до неповного робочого дня (місяця), щоб уникати виплати передбаченого законодавством мінімуму заробітної плати тощо. У практиці зарубіжних країн для уникнення подібних порушень законодавчо встановлюється мінімальна погодинна заробітна плата.

Згідно із проектом, "мінімальна погодинна заробітна плата - законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитись оплата праці працівника за годину праці при виконанні ним обов`язків згідно з трудовим договором".

Автор пропонує до мінімальної заробітної плати та мінімальної погодинної заробітної плати не включати доплату за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров`я, а також премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальну допомогу.

Члени комітету у ході обговорення підтримали законопроект. Народні депутати вважають, що запровадження мінімальної погодинної заробітної плати дозволить запобігти порушенню прав працюючих на належний рівень оплати їх праці, стимулюватиме зростання продуктивності праці.