Мінімальна зарплата в Україні не відповідає міжнародним нормам
Профільний комітет схвалив законопроект
|Валерій КОНОВАЛЮК
Як повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради України, законопроектом (реєстр. №1156-1), поданим народним депутатом Валерієм КОНОВАЛЮКОМ, пропонується внести зміни до Закону України "Про оплату праці" і Кодексу законів про працю України з метою створення правових передумов для запровадження погодинної мінімальної заробітної плати.
Автор аргументував необхідність прийняття законопроекту тим, що головний державний соціальний стандарт у сфері праці - мінімальна заробітна плата, яку мають виплачувати всі роботодавці, незалежно від форм власності та господарювання, досі не відповідає міжнародним нормам, тому що залишається меншою за прожитковий мінімум.
Запровадження у діючому законодавстві та у проекті Трудового кодексу лише мінімальної заробітної плати, на думку автора, є правовою прогалиною. Це надає можливість деяким роботодавцям безкарно порушувати закони, вдаючись до неповного робочого дня (місяця), щоб уникати виплати передбаченого законодавством мінімуму заробітної плати тощо. У практиці зарубіжних країн для уникнення подібних порушень законодавчо встановлюється мінімальна погодинна заробітна плата.
Згідно із проектом, "мінімальна погодинна заробітна плата - законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитись оплата праці працівника за годину праці при виконанні ним обов`язків згідно з трудовим договором".
Автор пропонує до мінімальної заробітної плати та мінімальної погодинної заробітної плати не включати доплату за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров`я, а також премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальну допомогу.
Члени комітету у ході обговорення підтримали законопроект. Народні депутати вважають, що запровадження мінімальної погодинної заробітної плати дозволить запобігти порушенню прав працюючих на належний рівень оплати їх праці, стимулюватиме зростання продуктивності праці.