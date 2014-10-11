За добу в Донецьку загинули троє мирних жителів, четверо поранені
Вночі в місті не припинялися обстріл Куйбишевського району
У Донецьку внаслідок бойових дій 10 жовтня, за уточненими даними, загинули троє мирних жителів, а четверо отримали поранення й перебувають у медичних установах.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.
Вночі в місті не припинялися обстріли Куйбишевського району. Через влучення снарядів і виниклі після цього пожежі пошкоджено ряд приватних будинків.
Станом на 9.30 повідомлення про пригоди в районах не надходять. Комунальні служби працюють у штатному режимі.
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У Куйбишевському, а також у частині Ленінського, Петровського й Кіровського районів через пошкодження наливного водоводу "КП "Компанія "Вода Донбасу" спостерігаються перебої з водопостачанням. Фахівці "Донецькміськводоканалу" роблять усе можливе, щоб вода подавалася в повному обсязі у вечірні години, запевнили в міськраді.
Рух громадського транспорту здійснюється за графіками "вихідного дня".
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