На Харківщині внаслідок зіткнення легковиків загинули двоє людей
12:25, 13 жовтня 2014Суспільство
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У Харківській області внаслідок зіткнення легковиків загинули двоє людей.
Наразі встановлюють обставини та причини ДТП / erve.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Управління цивільного захисту населення, аварія сталася 12 жовтня близько 7:30.
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Внаслідок аварії на місці події загинув 61-річний водій автомобіля ВАЗ-2107. У лікарні помер 50-річний пасажир цього легковика.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.
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