В Омську перевізник танка зіткнувся з легковиком, постраждала жінка

Про це пише ИТАР-ТАСС.

"Повідомлення про подію надійшло в чергову частину ДАІ вночі. Встановлено, що водій тягача МАЗ-5373, який перевозив танк, не надав переваги в русі автомобілю Daewoo Matiz. У результаті зіткнення жінка 1994 року народження госпіталізована. Водій "МАЗу" був тверезий".

Це далеко не перше в регіоні ДТП за участю завантажених танками тягачів. 10 вересня автомобіль "КрАЗ" слідував з заводу "Омсктрансмаш" на полігон "Світлий". На крутому повороті водій не зменшив швидкість, і 50-тонний танк зісковзнув з трейлера і впав у кювет.

Тоді у водія був відсутній спеціальний дозвіл на перевезення великовагових вантажів. А механік заводу, знаючи про відсутність такого документа, випустив надважкий автопоїзд на міські вулиці.

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6 грудня 2013 року бронетранспортер БТП-80 і Toyota Mark II зіткнулися на дорозі в районі міста Фокіно Приморського краю. У темний час доби іномарка виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася в бронетранспортер, який буксировали на жорсткому зчепленні вантажівкою "КамАЗ".