Останні дні "бабиного літа": до кінця тижня почнуться сильні дощі та похолоднішає на 10°

13-15 жовтня у більшості областей пануватиме «бабине літо», буде ясно, сухо і тепло, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря досягне +15+20 градусів, а на заході очікується до +25 градусів.

16 жовтня до західної частини підійде активний атмосферний фронт, який зумовить сильні дощі та похолодання на 4-10 градусів. 17 жовтня дощі охоплять більшість областей, в Україні похолоднішає до +10+16, на півдні до +18, а в західних областях фронт знизить температуру до +8+14 градусів.

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18 жовтня дощі залишаться лише на сході, а 19 жовтня опади припиняться і скрізь очікується ясна суха погода. Однак похолодання посилиться і вихідними, 18-19 жовтня в Україну знову прийдуть заморозки.

У Києві також перша половина тижня буде комфортною, сухою і теплою, вдень +16+20 градусів. А ввечері 16 жовтня погода почне ускладнюватися, вже до кінця пройдуть дощі і знизиться. 18-19 жовтня в столиці можливі заморозки. У неділю дощу не очікується.