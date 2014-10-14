Солдати Нацгвардії збиралися вийти на вулиці з протестом ще влітку - журналіст
07:21, 14 жовтня 2014Суспільство
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Журналіст зазначає, що основна причина протесту - заробітна плата.
Журналіст каже, що "бунт" назрівав ще влітку / Фото УНІАН
Бунт строковиків Нацгвардії назрівав ще в середині літа.
Про це повідомив журналіст Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook.
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"Ситуація у наступному. За час військових дій на Сході у багатьох солдатів закінчився термін служби. Але їх не демобілізували. При цьому важливо підкреслити, що вимагаючи "дембеля", більшість солдат не відмовляються служити, а хочуть отримати можливість служити за контрактом", - пише він.
Журналіст зазначає, що справа у заробітній платі: солдат-контрактник отримує в рази більше, ніж солдат-строковик.
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