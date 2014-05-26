Сервер Центрвиборчкому піддається активним хакерським атакам

За словами голови Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації Володимира Звєрєва, хакерські атаки були не тільки сьогодні вночі, але і раніше. «Спроби втрутитися в роботу системи тривають досі, проте служби справляються із завданням захисту системи», - повідомив він, передає ЛІГАБізнесІнформ.

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Відповідаючи на питання, наскільки серйозною була атака сьогодні вночі, Володимир Звєрєв сказав: «Наскільки вона була серйозна - будемо аналізувати». У той же час, за його словами, дана спроба втручання в роботу системи ніяк не вплинула на обробку даних голосування.

Володимир Звєрєв також повідомив, що фейкова новина про лідерство в президентських перегонах Дмитра Яроша готувалася до виходу в ефір на російському телебаченні в 20.00. «Це було заздалегідь підготовлено і зберігалося на ресурсах в Росії. Це було представлено так, ніби інформація з'явилася на сайті ЦВК. Насправді, на сайті ЦВК нічого не з'явилося і це наша заслуга. Вони планували, але не вийшло, і вони видали бажане за дійсне», - зазначив Володимир Звєрєв.

Нагадаємо, вчора ввечері Перший канал Росії повідомив про те, що в Україні на виборах президента лідирує Дмитро Ярош.