НУ-НС і БЮТ стали у ”позицію страуса”?

У Сєверодонецьку Луганської області, паралельно із проведенням 1 березня Всеукраїнського з’їзду депутатів рад усіх рівнів, відбудеться громадське віче “Один народ – одна Україна”.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили організатори віча.

“На жаль, влада зайняла позицію страуса, ховаючись від проблеми і вважаючи, що в Сєверодонецьку нічого страшного не відбувається, - заявив голова оргкомітету з проведення віча Михайло РАТУШНИЙ. - Ні “Наша Україна”, ні БЮТ не виявили намірів узяти активну участь у проведенні нашої акції”.

За його словами, до складу оргкомітету увійшли представники 15 організацій, зокрема ВО “Свобода”, УНА-УНСО, “Просвіта”.

“Ми їдемо у Сєверодонецьк, - заявив М.РАТУШНИЙ, - не як представники політичних сил, а як громадяни, котрі вважають, що територіальна цілісність є священною, і те, що збираються зробити організатори Всеукраїнського з’їзду депутатів рад усіх рівнів, становить загрозу національній безпеці. Ми не можемо допустити нових Судетів, нового Косова, нового посягання на територіальну цілісність України. Сіверський Донець ще з княжих часів називався “східний рубіж”. Ми вважаємо, що і сьогодні на східному рубежі є загроза для територіальної цілісності нашої держави. Наша громадянська позиція полягає в тому, щоб цю загрозу зупинити”.

За його словами, головні замовники проведення "сепаратистського з’їзду, які розхитують цього човна -- за кордоном".

“Непокаране зло породжує нове зло, - заявив на прес-конференції представник ВО “Свобода” Андрій МОХНИК. - Шкода, що після Сєверодонецька-1 ніхто не був покараний. І сьогодні це зло потрібно зупинити, оскільки ми можемо опинитися перед загрозою нового Косово”.

“Проблеми місцевого самоврядування, які нібито збираються обговорити на з’їзді – це лише прикриття, - вважає М.РАТУШНИЙ. - Головна тема – це створення постійно діючої організації, яка носитиме назву “Общественная организация русскоязычных граждан Украины”. На з’їзді порушуватимуться питання, пов’язані з конфесійною ситуацією, НАТО, проблемою російської мови”.

За словами голови оргкомітету, місцева влада у Сєверодонецьку відмовила організаторам віча у його проведенні, а тому фактично віче відбуватиметься у формі пікету, хоча напередодні представники оргкомітету мали зустріч з мером міста, представниками міліції.

“У Сєверодонецьк ми їдемо не з провокативними, а з добрими намірами, - зазначив він. – Але ми не дозволимо, щоб повторилося ситуація 2004 року, коли через усе місто сепаратисти гналися за людьми з протилежного табору, на очах міліції, яка робила вигляд, що нічого не відбувається”.

“Якщо будуть спроби нападу на учасників віча або провокації, ми змушені будемо вдаватися до захисту”, - заявив М.РАТУШНИЙ.

Всього на громадське віче планується зібрати дві тисячі учасників, з них близько 500 учасників приїдуть з Києва, близько 300 осіб – з Харкова, 200 – з Донецька, 200 – з Луганська. До них на місці долучаться місцеві жителі.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня в Льодовому палаці Сєверодонецька відбудеться ІІ Всеукраїнський з`їзд депутатів рад усіх рівнів.

За інформацією організаторів, на форумі пропонується обговорити п`ять тем: про порушення прав місцевого й регіонального самоврядування; про системні порушення прав російськомовних громадян України; про фальсифікації та перегляд історичного минулого України; про позаблоковий статус, проголошений при створенні незалежної держави Україна, й про ставлення до НАТО.

Перший з`їзд депутатів і державних службовців різних рівнів східних, південних і деяких інших областей України у Сєверодонецьку відбувся 28 листопада 2004 року. На тих зборах у виступах керівників державних адміністрацій, голів обласних рад Донецької, Луганської, Харківської, Одеської та інших областей, народних депутатів України звучали заклики до порушення суверенітету, територіальної цілісності України, її розколу та утворення окремих територіальних об`єднань.