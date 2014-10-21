Під час вибуху на "Донбас-Арені" дівчину ледь не привалило величезним бетонним уламком (відео)

14:44, 21 жовтня 2014
Суспільство
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Під час учорашнього обстрілу Донецька учергове постраждав стадіон "Донбас-Арена", і крім того ледь не загинула людина.

Як видно на відео, яке виклали в інтернет, величезні уламки скла і металу ледве не привалили людину.

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Видно, як вона іде до стадіону. Там саме активісти видавали гуманітарну допомогу. Потім чути, як лунає вибух. Дівчина падає на землю, а за кілька метрів від неї падають величезні залізобетонні конструкції від пошкодженого стадіону, передає ТСН.

Підвестися дівчині допомагає чоловік, що стояв неподалік. Вони обоє та ще кілька людей швидко забігають у будівлю "Донбас-Арени".

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