Опитування: половина росіян впевнені у підтримці РФ бойовиків на Донбасі

Про це свідчать дані опитування, проведеного російською недержавною дослідницькою організацією "Левада-Центр".

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Більшість опитаних (75%) не покладають відповідальність на РФ за конфлікт, що склався на Донбасі. Протилежної точки зору дотримується 17% респондентів.

Крім цього, 26% респондентів сказали, що між Україною і РФ йде війна, дві третини жителів (59%) не вважають, що між країнами в даний час йде військовий конфлікт.

Майже половина росіян (40%) хотіли б бачити Донбас суверенною державою. 21% опитаних побажали, щоб Донбас став частиною Російської Федерації.

Опитування "Левада-Центру" проведені 22-25 серпня і 26-29 вересня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Статистична похибка не перевищує 3,4%.