Росіяни та українці стали гірше ставитися одне до одного - опитування

Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передані УНІАН. Дослідження громадської думки, присвячене темі змін у ставленні населення України до Росії та населення Росії до України, є спільним проектом КМІС і російської недержавної дослідницької організації «Левада-Центр».

Так, згідно з даними опитування, якщо у січні 2014 року 66% росіян дуже добре/в основному добре ставилися до України, то у травні цей відсоток становив уже 35. Українців, які у лютому ц.р. заявляли про своє дуже добре/в основному добре ставлення до Росії, було 78%, а у травні - 52%.

Порівняно із травневим опитуванням кількість позитивно налаштованих до Росії українців також дещо впала - від 52% до 48% у вересні; така сама тенденція у росіян – зниження від 35% до 32% у вересні.

Причому у січні про погане/дуже погане ставлення до України заявляли 26% опитаних росіян, а у травні - вже 49%, у вересні - 55%.

Про погане/дуже погане ставлення до Росії у лютому ц.р. сказали 13% українців, у травні - вже 38%, у вересні – 41%.

Соціологи зазначають, що погіршення ставлення до Росії було не у всіх регіонах: збільшилася частка позитивно налаштованих до Росії українців у східному регіоні - було 77% стало 83%.

В інших регіонах відсоток населення, що позитивно налаштоване до Росії, зменшився: у південному регіоні – від 65% до 59%, у центральному регіоні - від 43% до 32%, у західному регіоні – від 30% до 25%.

Досліджувалося не лише ставлення до країн, у цілому, але і окремо до жителів країн і до керівництва країн.

Згідно з отриманими результатами дослідження, 74% населення України, у цілому, добре ставляться до росіян, але за останні чотири місяці цей показник дещо знизився (був 80% у травні), 18% - у цілому, погано (було 14%).

60% населення Росії у цілому добре ставляться до українців, 26% - у цілому, погано. Ставлення росіян до українців зазнало значно більших змін, позитивне ставлення за останні чотири місяці впало на 21% (у травні 81% російського населення добре ставився до українців), а негативне збільшилося на 14% (було 12% у травні).

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Протилежна ситуація виявляється у ставленні населення України до керівництва Росії і населення Росії до керівництва України. Так, 69% населення України, у цілому, погано ставляться до керівництва Росії (59% дуже погано і 10%, в основному, погано), 21% - у цілому, добре (10% не визначились).

Ще гірше ставлення населення Росії до керівництва України - 86% росіян в цілому погано ставляться до керівництва України (47% дуже погано і 39%, в основному, погано), 8% - у цілому, добре (6% не визначились).

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Дослідження думки українців було проведене від 12 до 21 вересня 2014 р. КМІС спільно з Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». Воно проводилось методом особистого інтерв'ю - опитано 2035 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (окрім Луганської області та АР Крим). У Луганській області виявилося неможливим проводити опитування через воєнні дії та проблеми із транспортом, пояснюють у КМІС. Інтерв’ю, які мали проводитися в Луганській області, були проведені у Донецькій області, населення якої за своїми електоральними та багатьма іншими політичними орієнтаціями найменше відрізняється від населення Луганської області (дослідження проводилося як на територіях, що підконтрольні Україні, так і на територіях, що не підконтрольні).

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

«Левада-центр» провів опитування за репрезентативною для Росії вибіркою з 19 до 22 вересня 2014 року; опитано 1600 респондентів у 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Статистична похибка даних не перевищує 3,4%.