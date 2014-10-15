Опитування: майже половина росіян не бачить в країні культу особи Путіна

Про це свідчать результати опитування, проведеного "Левада-Центром".

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Між тим, 31% респондентів сказали, що бачать передумови появи в країні культу особи Володимира Путіна, ще 19% відповіли, що вже є всі ознаки такого культу.

Повністю поділяють погляди і позиції президента РФ 31% росіян, ще 23% опитаних сказали, що готові підтримувати Путіна до тих пір, поки він готовий проводити демократичні та ринкові реформи в Росії.

48% росіян стверджують, що мають чітке уявлення про свогоу нинішньому главу держави і багато чого про нього знають. 23% респондентів зазначили, що вони мало що знають про Путіна.

42% респондентів сказали, що вірять у те, що Володимир Путін щиро хоче домогтися підвищення добробуту населення, ще 28% росіян вірять, що це йому вдасться в найближчі 6 років.

Крім того, середня оцінка діяльності Володимира Путіна на посту президента (за шкалою від 1 до 10) досягла значення - 7,33. Це найвищий показник за останні 5 років, але нижче значення 2008 року - 7,49, коли був зафіксований історичний максимум піддтримки російського президента.

В ході опитування, проведеного 26-29 вересня, було интервьюировано 1630 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Статистична похибка не перевищує 3,4%.