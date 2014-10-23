Мітинг через невиплату пенсій на Луганщині бойовики розігнали пострілами

У Луганській області бойовики пострілами із стрілецької зброї у повітря розігнали мітинг протесту мирних жителів, які вимагали пенсійних виплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Вчора у місті Брянка Луганської області, яке тимчасово перебуває під контролем терористів, на площі біля виконкому місцеві жителі провели мітинг, обурюючись чотиримісячною невиплатою пенсій. До мітингувальників під’їхали представники терористів. Бойовики з нашивками «ЛНР» відкрили вогонь у повітря і розігнали протестувальників", - сказав Лисенко.

Він нагадав, що під час такого ж мітингу у Свердловську Луганської області бойовики відкрили по людях вогонь на ураження, троє місцевих жителів отримали поранення.