Застосування сили до мирних акцій протесту не підтримують по всій України - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного з 20 по 24 грудня 2013 року фондом “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кечеріва” та соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з результатами опитування, за застосування сили для розгону Євромайдану висловився 1% респондентів у західному регіоні, 6% - у центральному, 30% - на півдні і 27% - на сході.

Вимогу щодо впровадження надзвичайного стану на території Києва підтримують лише 2% громадян на заході, 6% - у центрі, 40% - на півдні та 28% - на сході України.

В той же час за впровадження надзвичайного стану по всій території України висловлюється 0,5% людей на заході, 4% - у центрі, 11% - на півдні та 17% - на сході.

Як зазначила на прес-конференції директор Фонду “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” Ірина Бекешкіна, це попри те, що в людей різне ставлення до Євромайданів та антимайданів.

За її словами, на кінець 2013 року участь в Євромайдані брали 12% населення України. Бекешкіна зауважила, що найбільш активно брали участь у цих акціях жителі Західної України - 26%, 15% - жителі центру України та 40% - жителі Києва.

При цьому вона нагадала, що в помаранчевій революції брали участь 15% жителів України.

Бекешкіна наголосила, що населення різних регіонах солідарне у тому, що необхідне проведення круглого столу для переговорів влади та опозиції. За це, за даними опитування, висловлюється 73% жителів заходу, 64% - центру, 80% - півдня, 78% - сходу України.

За її словами, більшість населення (45%) готово терпіти певні матеріальні труднощі заради особистої свободи та гарантій дотримання всіх громадянських прав, а 25% готові поступитися часткою своїх громадянських свобод в обмін на власний добробут.

За словами Бекешкіної, переважна важливість громадянських прав і свобод характерна для всіх регіонів, проте найбільше тих, хто не згоден обміняти права на добробут, - у західному регіоні (55%), найменше на сході — 40% і особливо відрізняються вибором добробуту за рахунок свободи жителі Донецької та Харківської областей.