Родичі політв’язнів Кремля закликали президента Володимира Зеленського, щоб він на зустрічі із президентом США Джо Байденом порушив питання звільнення їхніх рідних.
Як передає кореспондент УНІАН, на акцію "Життя заручників Кремля – не іграшки", що проходить під Офісом глави Української держави, прийшло близько трьох десятків родичів політв’язнів Кремля.
Учасники акції звернулися до Зеленського та Байдена з проханням знайти шляхи тиску на Російську Федерацію для звільнення українців, які були незаконно затримані та засуджені на тимчасово окупованих територіях Криму, Донбасу і в Росії.
Як зазначила представник Центру з прав людини "Зміна" Тетяна Печончик, впродовж двох років не звільнено жодного українського політв’язня. "У наших списках щонайменше 124 особи, які позбавлені волі на території окупованого Криму і в Російській Федерації, а, за даними СБУ, щонайменше 276 осіб є цивільними та військовими заручниками, які знаходяться на території так званих "ДНР" та "ЛНР". Наша акція приурочена до візиту президента Зеленського до США та його зустрічі з президентом США. Ми хочемо нагадати напередодні цієї зустрічі, що досі наші співгромадяни перебувають у застінках Кремля і що потрібно шукати способи для звільнення цих політв’язнів. Деякі з них перебувають в ув’язненні ще з 2014 року", - наголосила правозахисник.
Також під час акції показали перформанс: шестеро чоловіків та жінок, які символізували в’язнів Кремля, з мішками на головах зачитували імена українців, яких утримують в російських тюрмах. На завершення прозвучали звуки автоматної черги – і "в’язні Кремля" впали ніби від цих "пострілів". Перформансом учасники акції хотіли сказати, що всім в’язням Кремля загрожує смерть в російських тюрмах, якщо їх не буде звільнено.
Зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні запланована на 31 серпня.
Перед візитом Зеленського до Байдена, Офіс президента оприлюднив "дорожню карту" з очікуваними результатами зустрічі. За словами екс-посла, мета документа – імплементація стратегічного партнерства України й США.