В заході взяли участь близько 3 десятків осіб.

Родичі політв’язнів Кремля закликали президента Володимира Зеленського, щоб він на зустрічі із президентом США Джо Байденом порушив питання звільнення їхніх рідних.

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію "Життя заручників Кремля – не іграшки", що проходить під Офісом глави Української держави, прийшло близько трьох десятків родичів політв’язнів Кремля.

Учасники акції звернулися до Зеленського та Байдена з проханням знайти шляхи тиску на Російську Федерацію для звільнення українців, які були незаконно затримані та засуджені на тимчасово окупованих територіях Криму, Донбасу і в Росії.

Як зазначила представник Центру з прав людини "Зміна" Тетяна Печончик, впродовж двох років не звільнено жодного українського політв’язня. "У наших списках щонайменше 124 особи, які позбавлені волі на території окупованого Криму і в Російській Федерації, а, за даними СБУ, щонайменше 276 осіб є цивільними та військовими заручниками, які знаходяться на території так званих "ДНР" та "ЛНР". Наша акція приурочена до візиту президента Зеленського до США та його зустрічі з президентом США. Ми хочемо нагадати напередодні цієї зустрічі, що досі наші співгромадяни перебувають у застінках Кремля і що потрібно шукати способи для звільнення цих політв’язнів. Деякі з них перебувають в ув’язненні ще з 2014 року", - наголосила правозахисник.

Також під час акції показали перформанс: шестеро чоловіків та жінок, які символізували в’язнів Кремля, з мішками на головах зачитували імена українців, яких утримують в російських тюрмах. На завершення прозвучали звуки автоматної черги – і "в’язні Кремля" впали ніби від цих "пострілів". Перформансом учасники акції хотіли сказати, що всім в’язням Кремля загрожує смерть в російських тюрмах, якщо їх не буде звільнено.

Зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні запланована на 31 серпня.

Перед візитом Зеленського до Байдена, Офіс президента оприлюднив "дорожню карту" з очікуваними результатами зустрічі. За словами екс-посла, мета документа – імплементація стратегічного партнерства України й США.

Автор: Дмитро Хилюк