Дівчинка, яка уособлювала образ України, грає в театрі та займається танцями, дізналися журналісти.

В День Незалежності України у 2021 році у Києві на Майдані показали зворушливий ролик "ДНК України". Його продовженням став театралізований перформанс. Героїнею ролика й перформансу була 10-річна Єсенія Селезньова. Дівчинка уособлювала образ української держави.

Дівчинка співає, займається танцями, а також грає в театрі, йдеться у сюжеті програми "Сніданок з 1+1".

Журналісти дізналися, що Селезньова брала участь у пісенному шоу "Голос країни. Діти", а також озвучувала низку дитячих мультиків, зокрема, " Маша і Ведмідь", "Бейбі Бос-2" та "Лука".

Нагадаємо, 24 серпня в Україні відзначали 30-й за рахунком День Незалежності. У країні пройшли сотні заходів. Зокрема, в Києві перед військовим парад показали патріотичний ролик. У ролику дівчинка в образі України побувала в різних епохах, які пережили наші предки.

Потім дівчинка вибігла на Майдан Незалежності з букетом, підбігла до військовослужбовця, і вони обнялися. Перформанс зворушив президента Володимира Зеленського – глава держави сплакнув.

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Автор: Екатерина Присяжнюк